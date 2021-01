Para garantir a segurança e conforto de alunos e professores no retorno às aulas na rede pública, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, iniciou na manhã desta sexta-feira (dia 29) a fiscalização das unidades de ensino. O objetivo é garantir que sejam respeitadas as normas do protocolo estabelecido para a volta das atividades educacionais no município. A primeira instituição de ensino a receber a vistoria foi o Colégio Washington Luiz, no bairro Saudade.

A fiscalização continuará nas próximas semanas em todas as escolas públicas do município. Estiveram presentes o prefeito Rodrigo Drable, o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Furlani, e a diretora da unidade, Gessika Belan. O prefeito Rodrigo Drable falou sobre o retorno às aulas e a importância da participação dos profissionais da educação.

“Nós voltaremos às aulas presenciais em Barra Mansa a partir de 1º de março. Para isso, temos que estruturar as escolas do ponto de vista de segurança, de higiene e de equipamentos necessários. O município de Barra Mansa está fazendo o pedido ao Ministério da Saúde para que se dê prioridade na próxima etapa de vacinação aos professores maiores de 60 anos e com comorbidades, porque estes, a princípio, continuam afastados e nós precisamos que eles voltem à atividade. Da mesma maneira, também é importante e justo que sejam vacinados os cobradores de ônibus, os motoristas, os caixas de mercado e os atendentes de farmácia, porque todas essas profissões são necessárias para o funcionamento da vida da sociedade”.

Ao ser questionado sobre a manifestação que o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) está fazendo para não voltar às aulas, mesmo compondo o Comitê Municipal de Educação que definiu o protocolo de retorno aulas, Drable se posicionou sobre. “Eu entendo a preocupação que eles têm, mas eu entendo também que foi criado um protocolo que dá segurança e condições adequadas para voltarmos com as aulas. Defendo que os maiores de 60 anos com comorbidades sejam vacinados para o retorno da atividade, mas tanto os nossos professores, quanto outras profissões necessárias à sociedade, têm que voltar a trabalhar”.

O presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, acompanhou de perto a fiscalização. “É importante a verificação das escolas da rede pública para garantir que estejam cumprindo as determinações ajustadas pela Educação, bem como as normas de proteção no que tange à Covid-19. Essa vinda ao Colégio Washington Luiz mostra que a prefeitura, através da Secretaria de Educação e da direção da escola, está preparada para este retorno”.

A diretora da unidade, Gessika Belan, explicou como o colégio tem se preparado para receber os alunos. “Nós estamos seguindo o protocolo de retorno às aulas que a Secretaria de Educação nos enviou. Será feita uma reunião com os profissionais da educação no dia 1º de fevereiro, onde os professores passarão a cumprir expediente, para que façam o estudo do protocolo. Todas as medidas de prevenção do combate à Covid-19 estão sendo tomadas pela a unidade. Já fizemos tudo o que precisava ser feito para o início das aulas, como a aquisição de todos os insumos para a segurança de todos, como álcool gel 70º, porta sabonete líquido e papel toalha espalhados pelo colégio. A secretaria de Educação solicitou ao Saae a limpeza das escolas, manutenção do pátio, capina e lavação de quadras antes do retorno às aulas”.