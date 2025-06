Jari é eleito vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa da Alerj

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) foi eleito vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A instalação do novo colegiado ocorreu na tarde desta quarta-feira (18/06), na sala 1809 do Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento fluminense.

A comissão tem como principal objetivo fortalecer os canais de diálogo entre a população e o Poder Legislativo, estimulando a participação cidadã por meio de ferramentas tecnológicas, como o aplicativo Alerj LegislAqui, onde qualquer fluminense poderá enviar propostas de interesse público.

“Assumo a vice-presidência dessa importante comissão com o compromisso de ampliar a escuta ativa da população fluminense. Nosso papel é garantir que as sugestões da população não fiquem esquecidas, mas se transformem em iniciativas concretas dentro da Alerj”, afirmou Jari Oliveira.

A Comissão de Legislação Participativa também atuará promovendo debates públicos e incentivando o uso da tecnologia da informação como instrumento de aproximação entre o Legislativo e a sociedade civil. A expectativa é que o colegiado seja um espaço permanente de diálogo, transparência e construção coletiva de políticas públicas.

“A participação popular sempre foi um pilar de nosso mandato. Desde que assumi meu primeiro cargo eletivo, em 2013, faço questão de estar perto do povo, dialogando em busca de melhorias, recebendo demandas e sugestões”, comentou o parlamentar.

Desde de 2023, quando assumiu o mandato de deputado estadual na atual Legislatura, Jari já realizou mais de cem edições do ´Deputado na sua Cidade´. O projeto consiste em estar, toda semana, em um município diferente do estado para dialogar diretamente com os moradores.