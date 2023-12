Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar culminou na prisão de um indivíduo de 44 anos na terça-feira (dia 26), em Valença. A ação concentrou-se na Rua Coroados, no bairro Monte D’Ouro, onde o suspeito foi localizado e detido.

O indivíduo era apontado como responsável por atropelar um motociclista na RJ-147 durante o Natal (dia 25). Após o acidente, o motorista evadiu-se do local sem prestar assistência ao jovem de 23 anos, residente em Vassouras, que se encontra internado em estado de coma no Hospital Escola de Valença.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista estava sob efeito de álcool no momento do acidente. O empenho das equipes de investigação resultou na identificação e localização do suspeito, que foi detido na casa de um amigo. Está prevista a transferência do detido para a Cadeia Pública de Volta Redonda nesta quarta-feira (dia 27).