PF cumpre mandado em Resende durante operação contra fraudes em postos de combustíveis

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 2), a Operação Nafta com o objetivo de apurar fraudes em postos de combustíveis gerenciados por uma organização criminosa, em ação conjunta com a Polícia Civil através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (FICCO/RJ).

Na ação de hoje, 70 policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e 31 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Niterói/RJ, São Gonçalo/RJ, Itaboraí/RJ, Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Resende/RJ, Armação dos Búzios/RJ e Juiz de Fora/MG. Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 35 milhões.

A investigação teve início após desdobramentos da Operação Dinastia, deflagrada pela PF em agosto de 2022, que desarticulou uma organização criminosa formada por milicianos e atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As diligências apontaram que o líder da organização criminosa em questão já se envolveu com a milícia, e estaria atuando hoje em dia no crime organizado por meio do cometimento de fraudes em postos de combustíveis.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEPOL), e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação/PF