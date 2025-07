PM apreende 157 pinos de cocaína e detém suspeito no bairro Candelária, em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 157 pinos de cocaína na tarde da quarta-feira (dia 2), no bairro Candelária, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 17h55, durante patrulhamento de rotina realizado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 28º BPM.

Segundo a PM, a equipe se deparou com a situação na Rua B e abordou um suspeito que estava em posse do material entorpecente. A droga foi apreendida e o indivíduo conduzido à 93ª DP (Volta Redonda)

A ação integra o esforço contínuo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação/PM