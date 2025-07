Adolescente é flagrado com rádio comunicador usado pelo tráfico no Monte Castelo, em VR

Um adolescente de 16 anos foi flagrado na noite da quarta-feira (dia 2) com um rádio comunicador supostamente utilizado para colaborar com o tráfico de drogas no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A ação ocorreu por volta das 21h20, na Rua Gandhi, após denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar, a informação indicava que dois indivíduos estariam escondidos em uma árvore, se comunicando com traficantes da região por meio de rádio. Guarnições se deslocaram até o local, onde conseguiram abordar um dos suspeitos com um rádio transmissor. O outro conseguiu fugir.

Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de um menor de idade, que admitiu ter passagens anteriores por tráfico de drogas e roubo. O jovem foi conduzido à 93ª DP, mas não ficou apreendido. Como não foi possível localizar um responsável legal, o Conselho Tutelar foi acionado para assumir a guarda do adolescente.

Foto: Divulgação/PM