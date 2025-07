Estudante de 20 anos é preso e bens furtados são recuperados em tempo recorde no Centro de Piraí

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Piraí (94ª DP), a Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública resultou na prisão em flagrante de um estudante de 20 anos e na recuperação de bens avaliados em R$ 12.800. O crime foi cometido durante a madrugada de quarta-feira (dia 2), quando o autor furtou uma oficina mecânica localizada no Centro da cidade.

“O criminoso abriu um buraco na parede da oficina com o auxílio de uma enxada, entrou no imóvel e saiu carregando notebook, tablet, câmeras de segurança e peças automotivas. O prejuízo seria enorme, mas graças à rápida atuação das forças de segurança, conseguimos reverter a situação”, contou o delegado titular da 94ª DP, Antonio Furtado.

O caso do furto foi registrado por volta das 10h30 da manhã de quarta-feira, quando o proprietário da oficina compareceu à delegacia acompanhado de uma testemunha — o estudante de 20 anos, autor do crime fingindo ser testemunha.

“Em um ato de cinismo, o ladrão enviou um áudio ao dono do local, durante a madrugada, afirmando que ouvira batidas vindas da oficina, e ainda foi à delegacia como testemunha. Mas a farsa começou a ruir. Um dos policiais militares que acompanhavam o caso notou arranhões nos braços do rapaz, o que levantou suspeitas, já que o buraco por onde o ladrão havia entrado era bastante estreito. A partir daí, ele deixou de ser testemunha e passou a ser tratado como suspeito”, explicou o delegado Antonio Furtado.

No início da tarde, os policiais foram até a casa do estudante. Com autorização da companheira dele, entraram no imóvel e localizaram todos os objetos furtados escondidos sobre um guarda-roupa. O autor foi imediatamente conduzido de volta à delegacia, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante destruição de obstáculo, com pena de até 8 anos de prisão.

“Essa ocorrência demonstra a força da integração entre os órgãos de segurança de Piraí. Em menos de três horas, o crime foi solucionado, o autor preso e o prejuízo evitado. O dono da oficina saiu da delegacia com seus objetos recuperados e aliviado. É esse o nosso compromisso: proteger quem trabalha e tirar das ruas quem insiste em cometer crimes. Nós vamos continuar trabalhando para fazer com que todos os criminosos daqui se arrependam amargamente”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

