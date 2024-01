Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram neste domingo (dia 21) um mandado de prisão contra um homem condenado por mais de 30 anos, em regime fechado, acusado pelo crime de Estupro de Vulnerável. O mandado foi cumprido por volta 20h30, sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto. Após trabalho de monitoramento e inteligência, o alvo foi localizado na Rua Santa Vitória, no bairro Retiro.

Segundo a Polícia Civil, em 2018, o homem abusou sexualmente de duas irmãs gêmeas de 13 anos de idade que, à época, eram filhas de sua companheira. O autor é técnico de enfermagem e estava licenciado, tendo o mesmo respondido todo processo em liberdade.

O preso agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e à disposição da Justiça.

