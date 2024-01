A CCR RioSP informou, na noite deste domingo (dia 21), que o tráfego na pista de subida da Serra das Araras foi liberado, estando em meia pista na altura do km 228. Segundo a concessionária, uma equipe de operação monitora a região e, em caso de chuva forte, o trecho poderá ser novamente interditado para segurança dos motoristas.

Com a liberação da pista de subida, a operação PARE E SIGA foi desmobilizada e a pista de descida da Serra das Araras volta a operar normalmente.

Durante todo o dia, as equipes de engenharia e conservação da concessionária trabalharam para recompor o pavimento danificado, que causou alarde aos motoristas que trafegam pela Serra. Dois ônibus inclusive agarraram no trecho em que o asfalto cedeu e precisaram de guinchos para a remoção.

O congestionamento na Serra das Araras chegou a 15 quilômetros no sentido Rio e passou dos 8 quilômetros de engarrafamento para quem seguia no sentido São Paulo. Nos próximos dias, a concessionária deve concluir o projeto de recuperação do local.