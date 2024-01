Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 28ºBPM (Volta Redonda), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde de domingo (dia 21), em Barra Mansa, farta quantidade de armamentos e drogas, em uma residência que serviria de ponto de drogas e guarda de armamentos. A ação ocorreu na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio.

A guarnição, a fim de intensificar patrulhamento e de posse de informações, foram até a estrada relatada, onde estaria ocorrendo a venda de drogas e também estaria ocorrendo armazenamento de armas para organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV). Chegando no local, policiais avistaram, através da janela, que estava aberta, uma pessoa no interior da residência. Porém, o mesmo não atendeu a equipe.

Como as portas e janelas da residência estavam abertas, foi possível visualizar algumas gaiolas, sendo que quatro delas estavam com um pássaro silvestre (trinca ferro) cada uma (totalizando 4 pássaros) sem anilha. Diante do flagrante dos pássaros engaiolados, os PMs entraram no quintal da residência, chamando pelo proprietário que apareceu e informando que era ilegal manter pássaros silvestres em cativeiro. Sendo assim, lhe foi dada voz de prisão.

Após buscas no interior da casa, sendo registrado na câmera corporal operacional, foram encontrados os seguintes materiais: 23 pinos de cocaína, 01 tablete de pasta base, 01 porção pequena de basta base, 01 pedaço médio de pasta base, 01 carregador pistola cal 9 mm Canik, 01 carregador de pistola cal 9 mm Emtan, 01 celular Samsung preto, 09 cartuchos cal 36, 05 cartuchos cal 32, 01 munição cal 9mm, 02 munições festim cal 7,62, 03 pote c/ pólvora química, 01 pote c/ esferas, 01 pote com chumbo, 01 kit para recarga de cartuchos, R$ 69 reais em espécie, 134 espoletas, 02 folhas c/ anotações típicas do tráfico de drogas, 13 flechas p/ Besta, 01 Besta ( Man Kong), 01 besta artesanal, 01 cano de espingarda cal 28, 01 espingarda cal 36, 01 espingarda cal 28, 03 gaiolas de caça, 07 gaiolas comuns, 01 armadilha e 04 pássaros (trinca ferro).

Diante dos fatos, o proprietário da residência e todo material arrecadado e apreendido foram levados para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas e guarda de armamentos, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.