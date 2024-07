O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) realizou mais uma edição do ‘Deputado na sua cidade’ nesta segunda-feira (dia 8). O projeto aconteceu em Itatiaia, das 8 às 12 horas. O objetivo é prestar contas do mandato, ouvir sugestões e demandas de melhorias da população.

Jari destacou a importância da realização do projeto nas cidades do Sul Fluminense:

“O político perto do povo tem mais chance de acertar. Essa é a terceira vez que estamos com o ‘Deputado na sua cidade’ aqui em Itatiaia. Fui muito bem recebido pela população, mais uma vez. E é assim que a gente trabalha, na rua, ouvindo as pessoas”, completou.

Entre as demandas apresentadas a Jari estão a necessidade de melhorias no transporte público intermunicipal.

“Vamos oficiar o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ) sobre o tema, muito sensível à população de Itatiaia. Toda demanda que a gente recebe é encaminhada para o órgão competente”, disse o deputado.

Passaram pela tenda do ‘Deputado na sua cidade’ o ex-prefeito de Itatiaia Dudu Guedes; o atual vice-prefeito, Denilson Sampaio; e a presidente municipal do PSB na cidade, Adriana Fontes.

“Muito importante a presença do deputado Jari em nossa cidade. Nossa população teve a oportunidade de apresentar suas demandas, principalmente sobre o transporte público intermunicipal, para que possa ligar todas as regiões de Itatiaia, e a regulação para atendimento médico na rede estadual de saúde”, comentou Adriana Fontes.