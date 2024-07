Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (dia 8), em uma agência de veículos localizada às margens da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), no bairro Guarita, em Rio Claro. Claudinei Clair de Souza Gonçalves Junior, mais conhecido como Juninho, estava na entrada da agência conversando com outra pessoa quando foi atacado.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o atirador caminhando em direção à vítima, sacando uma arma da cintura, realizando os disparos à queima-roupa e saindo do local calmamente, sem demonstrar pressa. Ele vestia bermuda e blusa de frio.

Claudinei foi socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Rio Claro. Posteriormente, precisou ser transferido para a Santa Casa de Barra Mansa, onde o óbito foi confirmado.

Durante a tarde, um VW Polo, possivelmente utilizado no crime, foi encontrado no distrito de Fazenda da Grama, em Rio Claro. Claudinei, morador do bairro Jardim Vila Rica, em Volta Redonda, era uma figura conhecida na região.

O caso foi registrado na delegacia de Rio Claro, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime é desconhecida.

Foto: Reprodução