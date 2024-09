Implantado com sucesso para localizar pessoas com mandado de prisão em aberto, o sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar terá uma nova função: encontrar desaparecidos. Para viabilizar a prestação de mais esse serviço, as Secretarias de Estado de Polícia Militar e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos assinaram um acordo de cooperação para o compartilhamento de dados de pessoas desaparecidas. O sistema passará a ser utilizado a partir da segunda quinzena de setembro com banco de dados de desaparecidos, priorizando inicialmente crianças e adolescentes.

A cerimônia de assinatura do documento foi realizada na noite de segunda-feira (dia 2), no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Ao final do evento, o Cristo Redentor foi iluminado de laranja, cor que simboliza o constante alerta em que vivem as mães na espera do retorno de seus filhos.

Para o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, essa ferramenta tecnológica tem sido uma importante aliada da segurança pública, possibilitando a prisão de mais de 330 foragidos da Justiça, e agora será empregada em nova função:

– Estamos desenvolvendo conjuntamente um procedimento operacional padrão para nortear o policial militar na abordagem a pessoas desaparecidas quando são localizadas. É um atendimento diferenciado, especialmente em relação a crianças e adolescentes. Temos certeza que essa nova função do sistema representará um alento e muita esperança para milhares de famílias no nosso estado – afirmou o coronel Menezes.

A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, destacou que, além do fortalecimento da rede de proteção às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos, o termo de cooperação foi formatado para contemplar os aspectos jurídicos.

– Estamos formalizando um trabalho que já vem sendo desenvolvido, e, que na prática ajudará a fortalecer a rede para diminuir o número de casos de desaparecidos. Esse passo é muito importante porque estamos falando de dados de pessoas. Então, houve todo um cuidado jurídico para preservar os direitos, mas garantir uma atuação que ajude a salvar vidas – disse a secretária Rosângela Gomes.

A proposta é ampliar esforços para aumentar ainda mais o índice de sucesso na localização de paradeiros de pessoas desaparecidas. Atualmente, 80% dos casos são solucionados. O projeto piloto, e inédito, será desenvolvido por técnicos das duas Secretarias que incluirão no banco de dados utilizado pela Polícia Militar as fotos e informações destas pessoas que precisam ser localizadas.

Apesar dos casos mais recentes de crianças e adolescentes serem prioridades, a expectativa é de inclusão de casos antigos com o aperfeiçoamento do sistema.

O secretário de Segurança do Rio, Victor dos Santos, também presente à cerimônia, ressaltou que esse projeto mostra que a missão da segurança pública não é só combater o crime.

– A segurança pública é um serviço transversal e a prova disso é esse evento de hoje. Devolver aos familiares um ente desaparecido é o maior acalento que pode se dar à família. Então esse trabalho é fundamental. E essa tecnologia veio exatamente para ajudar a identificar e localizar essas pessoas – disse Victor dos Santos.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve 5.815 registros de desaparecimento em 2023. De janeiro a julho deste ano, já são 3.486 casos. Um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Foto: divulgação