O candidato à prefeitura de Barra Mansa, Furlani, teve oficializado, na tarde desta segunda-feira (dia 9), o apoio do senador Romário. Eles saíram em caminhada pelas ruas do centro da cidade. Ao longo das Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, eles conversaram e receberam apoio dos moradores de Barra Mansa.

“A cada dia fico mais feliz com o reforço ao time Furlani. A esse time que, muito além da disputa honesta, segue com propostas e projetos que vão continuar dando muitas conquistas para o nosso povo. É uma gratidão enorme ter o Romário aqui conosco, junto nessa caminhada rumo à Prefeitura para mais vitórias a Barra Mansa”, declarou Furlani.

Romário destacou a importância de Furlani ser eleito para a continuidade de um projeto de governo que está dando certo.

“Muito legal o que eu estou vendo aqui (apoio nas ruas) em prol do Prefeito Furlani e da Vice-prefeita Luciana Alves. Barra Mansa é uma cidade muito especial para mim, principalmente para os meus quase 14 anos de mandato. Depois do Rio de Janeiro, da minha capital, onde eu moro, foi a cidade para onde mais destinei verba, mais de R$51 milhões para a área da Saúde, para a Santa Casa. E votar no Furlani é votar na continuação de um projeto que vocês sabem que está dando certo, vai continuar dando certo” – destacou Romário, concluindo:

“Furlani é um cara trabalhador, dedicado, sabe o que faz, conhece a cidade, tem um carinho por ela e tenho certeza que no dia 06 de outubro todos vão às urnas votar 22″.

Foto: divulgação