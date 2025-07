H.FOA celebra um ano de funcionamento com mais de 23 mil atendimentos

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) completou seu primeiro ano de atividades no dia 5 de julho e, neste período, a unidade realizou 7.960 atendimentos no pronto-socorro e mais 15.196 atendimentos no centro médico. Além disso, desde a sua inauguração, o hospital já investiu mais de R$ 41 milhões na modernização de setores, manutenção de equipamentos, capacitação contínua dos seus profissionais e na criação de novas estruturas, como o novo centro cirúrgico, o novo espaço do Unacon e melhorias no Centro Médico.

Para o diretor executivo do H.FOA, Leonardo Prado, completar o primeiro ano de funcionamento com tantos avanços, mesmo diante dos desafios, é motivo de gratidão. “É um sentimento de gratidão muito grande por todo o trabalho feito até aqui e pelas vidas impactadas. O hospital está sendo praticamente reconstruído em processos, sistemas e espaços. Ainda há muito trabalho pela frente, mas temos a certeza de que fizemos a coisa certa ao assumir esse desafio”.

A unidade registrou mais de 100 cirurgias robóticas com a plataforma da Vinci X, o mais moderno do mercado. A tecnologia permite procedimentos minimamente invasivos, com mais precisão, menos dor no pós-operatório e menor tempo de internação. Ao todo, o hospital registrou 6.398 internações, 22.136 exames de imagem, sendo 1.250 tomografias, 5.081 mamografias, 7.312 ultrassonografias e 8.493 raios-x. Além disso, foram realizados 11.010 exames laboratoriais, essenciais para diagnósticos ágeis e tratamentos eficazes.

Entre os serviços prestados, o cuidado com pacientes oncológicos também tem se destacado, pois, segundo a direção da unidade, o H.FOA vem se consolidando como ponto de acolhimento para quem enfrenta o câncer, com suporte multiprofissional, acompanhamento especializado e, em breve, contará com um setor de quimioterapia ainda mais moderno e estruturado, garantindo um tratamento mais próximo, seguro e digno.

Esse acolhimento é reconhecido por pacientes como a vereadora de Volta Redonda, Gisele Klinger, que compartilha seu vínculo emocional com o hospital. “Passei por momentos muito desafiadores ali, durante meu tratamento de quimioterapia. Mas, mais do que um hospital, o H.FOA foi um lugar onde me senti acolhida, respeitada e tratada com dignidade. Ver esse hospital completar um ano é lembrar que o cuidado com a saúde pode e deve ser sinônimo de excelência, afeto e compromisso com a vida. Estar aqui hoje, viva e em luta, é também uma forma de agradecer a cada profissional que faz essa missão acontecer todos os dias”.

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, ressaltou o papel transformador do hospital. “Celebrar o primeiro ano do H.FOA é reconhecer o esforço coletivo de centenas de profissionais que se dedicam diariamente a oferecer um atendimento humanizado, eficiente e pautado pela excelência. Agradeço a cada funcionário, médico, enfermeiro, técnico e gestor que contribui para que essa missão se concretize todos os dias. Juntos, temos feito a diferença na vida de milhares de pessoas”.

Eduardo também fez questão de agradecer o apoio recebido do poder público e de representantes políticos. “Não posso deixar de agradecer ao Ministério Público, que sempre foi solícito quando necessário, e aos deputados federais Dani Cunha, General Pazuello e Ramagem e o deputado estadual Munir Neto e o Dr. Luizinho por todo apoio em benefício da nossa população”.

O presidente ainda reforçou a importância da união com a gestão municipal para ampliar o acesso à saúde. “A parceria com a Prefeitura de Volta Redonda tem sido fundamental desde o início. Aqui, um agradecimento especial ao prefeito Neto. Juntos, estamos conseguindo fazer mais pelos volta-redondenses. Esse alinhamento com o município tem gerado impacto direto na vida da população, especialmente das pessoas que mais precisam”.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também destacou o trabalho da Fundação. “Fico muito feliz de ver esta instituição crescendo. Parabenizo a FOA por essa data especial e pelos avanços do H.FOA, que tem sido fundamental para a saúde de Volta Redonda. A FOA é uma grande parceira do município e um motivo de orgulho para nossa cidade”.

O H.FOA representa um modelo de gestão integrada à formação em saúde, com participação ativa de alunos e professores do UniFOA em práticas de campo, pesquisa e extensão. Essa conexão fortalece a formação acadêmica e prepara profissionais com elevado compromisso técnico e humano.

Para os próximos meses, os projetos de expansão já estão em andamento. Um novo setor de quimioterapia está sendo projetado para oferecer ainda mais conforto, estrutura e capacidade de atendimento. O Centro Médico também passará por ampliação, com a criação de novas especialidades e consultórios, ampliando o acesso à saúde especializada.

Os profissionais, fundamentais para o funcionamento do hospital, também estão no centro das atenções:

“Estamos focando em pautas muito aguardadas por eles. Em breve, vamos finalizar o trabalho intenso iniciado há 12 meses para garantir o pagamento do piso da enfermagem”, concluiu Leonardo Prado.