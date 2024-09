Um levantamento realizado pelo Ágora Pesquisa, encomendado pelo jornal O Dia, aponta uma disputa acirrada pela prefeitura de Piraí. Mesmo inelegível e com o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, Luiz Fernando Pezão aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Arthur Tutuca tem 39%. Em votos válidos, a diferença também é mínima, com 51% para Pezão e 49% para Arthur Tutuca. Em ambos os cenários os candidatos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro de 5%.

Já na pesquisa espontânea, a diferença é de 4%, mas ainda assim a disputa segue empatada dentro da margem de erro: 28% para Pezão e 24% para Arthur Tutuca. O que chama a atenção neste cenário é o número de pessoas que não sabem ou não responderam: 45%.

Em relação à consolidação dos votos, Arthur Tutuca leva boa vantagem e tem 44%, contra 37% do ex-governador. Além disso, 27% dos atuais eleitores de Pezão, disseram que podem mudar de ideia e votar em Arthur Tutuca. Já entre os eleitores de Arthur Tutuca, apenas 11% disseram que podem reconsiderar seu voto.

A pesquisa entrevistou 403 pessoas nos dias 30 e 31 de agosto de 2024 e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ – 05348/2024.

Condenado por improbidade, Pezão segue inelegível e sem registro de candidatura

No dia 2 de setembro de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou o registro de candidatura de Pezão, que está condenado por improbidade administrativa por não ter repassado ao Fundo Estadual de Saúde, entre 2014 e 2015, o percentual mínimo exigido por lei. Assim, Pezão segue inelegível.

Com a condenação de Pezão já transitada em julgado – o que significa que a decisão é definitiva e não cabe recurso -, o ex-governador tenta anular a decisão da Justiça através de uma ação rescisória. Cinco dos sete desembargadores, incluindo o relator do caso, já declararam seu voto contrário ao pedido, ou seja, mantendo a condenação e a inelegibilidade de Pezão.