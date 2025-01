O Volta Redonda tem um grande desafio pela frente neste sábado (dia 25), quando enfrentará o Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe da Cidade do Aço chega motivada após uma sequência de três vitórias consecutivas sobre Fluminense, Bangu e Vasco, e buscará mais um triunfo para manter sua boa fase e alcançar a quarta vitória seguida. Com 9 pontos, o Voltaço ocupa a vice-liderança da competição, a apenas um ponto do líder Maricá.

O técnico Rogério Corrêa deve contar com o retorno do lateral-direito Wellington Silva, que foi poupado na vitória contra o Botafogo, mas perdeu Cayo Tenório, expulso no último confronto. Apesar da expulsão, o Voltaço demonstrou força e superação na partida contra o Botafogo, jogando com um a menos desde os 22 minutos do segundo tempo. Com gols de Gabriel Bahia e Bruno Santos, o time venceu por 2 a 1, superando momentos de tensão, como a defesa de um pênalti de Patrick de Paula e a anulação de um gol de Alamo nos acréscimos.

“A superação é algo positivo, que precisamos levar para os próximos jogos”, afirmou o técnico Rogério Corrêa. Agora, com a moral elevada, o Voltaço se prepara para o Flamengo, que promete vir com força máxima. O Rubro-Negro será um teste de peso para a equipe, mas com confiança em alta, o Voltaço tem tudo para buscar a vitória e continuar sua caminhada firme na parte de cima da tabela.