Voltaço x Ferroviária tem horário antecipado para 20h

A diretoria do Volta Redonda FC solicitou, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a partida entre o clube e a Ferroviária-SP, agendada para a próxima terça-feira (dia 22), no Raulino de Oliveira, terá seu horário alterado.

O jogo, valido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que inicialmente estava marcado para às 21h, foi antecipado para às 20h.

Vendas de ingressos

Os ingressos para esta partida já podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: www.ticketvrx.com.br/voltacofc.

Assim como aconteceu no primeiro jogo em casa pela Série B, os torcedores que comprarem ou ingressarem no estádio com qualquer camisa do clube ou nas cores amarela ou preta, terão o direito de adquirirem seus ingressos no valor de meia entrada.

As vendas nos pontos físicos começam na quinta-feira (17), a partir das 14h, com os seguintes valores:

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)

Pontos de venda antecipada

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Já no dia do confronto, os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias do estádio, das 17h até o intervalo da partida.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Ferroviária

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas na terça-feira (22), a partir das 18h, diretamente nas roletas do Estádio Raulino de Oliveira (setor azul – Volta Redonda e setor laranja – Ferroviária), enquanto houver carga disponível.

Foto: Divulgação