Voltaço se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Athletic pela Série B

O elenco profissional do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta quarta-feira (dia 23), no CT João Havelange, em Pinheiral, após o empate sem gols contra a Ferroviária-SP, na noite anterior, no Estádio Raulino de Oliveira. A equipe já iniciou os trabalhos de olho no próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Voltaço volta a campo no domingo (dia 27), às 16h, para enfrentar o Athletic, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela quinta rodada da competição nacional.

Na reapresentação, os atletas que atuaram por mais de 60 minutos contra a Ferroviária fizeram atividades de recuperação física. Os demais jogadores participaram de trabalhos na academia e, na sequência, realizaram treinos com bola em campo, sob supervisão da comissão técnica.

Reencontro de campeões

O confronto de domingo marcará o reencontro entre Voltaço e Athletic, que decidiram o título da Série C em 2023. Na ocasião, o Voltaço levou a melhor nos dois jogos da final e sagrou-se campeão da competição.