Voltaço perde para o Novorizontino fora de casa

O Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pelo Novorizontino na noite deste sábado (dis 12), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em partida válida pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo foi marcado por Robson, de pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo. O time da Cidade do Aço não conseguiu se impor diante do time da casa em um jogo amarrado e sem muitas oportunidades.

O próximo compromisso do Voltaço será na quinta-feira (dia 17), às 20h, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 3ª rodada da competição.