Voltaço finaliza preparação para encarar o CRB em Maceió

O Volta Redonda encerrou, nesta terça-feira (dia 15), no CT João Havelange, em Pinheiral, a preparação para o duelo contra o CRB, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As atividades foram comandadas pelo técnico Rogério Corrêa.

A delegação embarca nesta quarta-feira (dia 16) para Maceió, capital de Alagoas, onde o Esquadrão de Aço entra em campo na quinta-feira (dia 17), às 20h, no Estádio Rei Pelé.

O Voltaço busca sua primeira vitória na competição, após duas derrotas consecutivas nas rodadas iniciais.

Foto: Divulgação