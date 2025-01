A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) inicia, na próxima terça-feira (dia 28), a distribuição de kits de materiais escolares para os filhos e dependentes legais de seus trabalhadores. Realizada anualmente, essa iniciativa visa proporcionar aos trabalhadores e suas famílias um retorno às aulas de maneira mais organizado e inclusivo.

Os kits são destinados aos filhos e dependentes legais dos trabalhadores matriculados no ensino fundamental. Segundo a empresa, há uma variação conforme a faixa etária das crianças. O primeiro kit é destinado para crianças nascidas entre 01/04/2016 e 31/03/2018 e inclui: mochila personalizada CSN, estojo, tesoura escolar, apontador para lápis com depósito, borracha atóxica com capa, caneta hidrocor com doze cores, estojo de lápis com doze cores, dois lápis grafite regular redondo, pasta de plástico, cola branca de 90 gramas, estojo de giz de cera com doze cores, livro infantil, massa para modelar com doze cores e caderno com capa dura e 96 folhas.

O segundo kit, destinado às crianças nascidas entre 01/04/2013 e 31/03/2016, contém: mochila personalizada CSN, estojo, tesoura escolar preta, apontador para lápis com depósito, borracha atóxica com capa, doze canetas hidrocor mirim, estojo com doze lápis de cor, três lápis grafite, régua escolar, pasta de plástico, dois cadernos com 96 folhas pautadas e cola branca de 90 gramas.

Já o terceiro kit é para crianças nascidas entre 01/04/2009 e 31/03/2013 e inclui: mochila personalizada CSN, estojo escolar, apontador para lápis com depósito, borracha atóxica com capa, dois lápis grafite regular, régua escolar poliestireno, dois cadernos com 200 folhas, caneta esferográfica azul fina, caneta esferográfica vermelha fina, caneta esferográfica preta fina e corretivo líquido.

Os kits que não forem retirados pelos colaboradores da empresa, serão distribuídos para entidades assistenciais de Volta Redonda.

A CSN oferece também o benefício de auxílio-creche no valor de R$ 698,00 para trabalhadoras mães e trabalhadores pais com guarda definitiva do filho, com idade de até quatro anos e onze meses.