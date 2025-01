O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, esteve em Barra Mansa na quarta-feira (dia 22) para discutir a crescente onda de violência que preocupa a população e mobiliza as autoridades locais. Durante sua agenda, Menezes se reuniu com lideranças políticas do município e participou de uma entrevista ao podcast Kbum, apresentado pelo ex-prefeito Rodrigo Drable, com a participação do atual prefeito Luiz Furlani (PP).

Durante o bate-papo, que durou cerca de uma hora, o coronel destacou os impactos da criminalidade no cotidiano dos moradores. “Minha presença aqui simboliza o respeito e carinho que tenho pela região. A segurança pública exige uma construção coletiva e integração com as lideranças locais. Cada região tem suas particularidades e demandas, e é crucial que gestores de segurança tenham essa leitura para atuarem de forma integrada”, afirmou Menezes.

O secretário ressaltou os desafios enfrentados pela Polícia Militar no cenário atual, marcado pela expansão de facções criminosas, como o Comando Vermelho, para o interior do estado. “A Polícia Militar existe para proteger vidas, mas a segurança pública precisa ser tratada de maneira integrada, com a colaboração de todas as esferas de poder – federal, estadual e municipal. Só assim enfrentaremos esse desafio”, analisou.

Além disso, Menezes enfatizou a importância das ações municipais, como melhorias na iluminação pública e o ordenamento urbano, que incluem o combate ao comércio irregular, para reduzir as condições que favorecem o crime.

Desafios e regulamentações

Menezes abordou também as dificuldades operacionais impostas por regulamentações rigorosas, como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), que limita operações policiais em comunidades. Ele destacou que esse contexto exige mais recursos e infraestrutura para combater o crime em municípios como Barra Mansa.

“A Polícia Militar precisa acompanhar o crescimento do município, que já conta com 170 a 180 mil habitantes. A criação de uma Companhia Independente é o primeiro passo para um policiamento mais eficiente e próximo da comunidade”, explicou.

Parceria estratégica

Em tom de compromisso, o secretário afirmou que fortalecer a presença policial em Barra Mansa é prioridade. Durante a reunião com o prefeito Luiz Furlani, foi discutido o reforço no policiamento, especialmente com a chegada de novos policiais que entrarão em treinamento no próximo ano.

“Realizamos um concurso no ano passado para 2 mil policiais militares, mas o governador autorizou a contratação de 4 mil. A primeira turma começa a formação no dia 24 de fevereiro, o que terá um impacto positivo na segurança pública”, garantiu Menezes. O secretário mencionou também a instalação de câmeras de segurança com reconhecimento facial e o fortalecimento do ordenamento urbano como iniciativas da prefeitura que colaboram diretamente para a segurança pública. “A integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Prefeitura é essencial para garantir a ordem pública e a paz social que os moradores de Barra Mansa tanto almejam”, concluiu.

Segurança e inclusão social

Durante o podcast, Menezes destacou que a violência não é apenas uma questão de segurança, mas também um reflexo de problemas sociais como a falta de oportunidades e exclusão social. “A segurança pública não se resolve apenas com policiamento. É necessário investir em educação, cultura e esporte para oferecer alternativas aos jovens e evitar que eles sejam cooptados pelo crime organizado”, afirmou.

Entre os próximos passos, o coronel mencionou a criação de um batalhão no município, o que trará mais efetividade às operações policiais e ajudará a mitigar o clima de insegurança. Segundo ele, as dependências do antigo Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), no bairro Bom Pastor, são adequadas para abrigar a nova unidade de inteligência da PM.

A expectativa é que a Companhia Independente da Polícia Militar esteja em funcionamento ainda este ano, marcando uma nova fase no combate à criminalidade em Barra Mansa.