Voltaço se prepara para duelo contra a Inter de Limeira

O time do Volta Redonda enfrenta a Inter de Limeira no próximo sábado (dia 8), às 19h50, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Com mais tempo entre as partidas, o elenco vem realizando uma programação de treinamentos voltada aos ajustes para o confronto. Sob o comando do técnico Mário Jorge, a equipe participa de atividades técnicas e táticas ao longo das duas semanas.

O Voltaço realiza seu último treinamento em Volta Redonda na quinta-feira (06). Após a atividade, a delegação viaja para Limeira, onde realizará a última atividade antes da partida.

Clube anuncia a contratação do atacante Matheus Régis

O Voltaço acertou a contratação do atacante Matheus Régis, de 26 anos, para a sequência da temporada. O jogador chega ao Esquadrão de Aço com contrato até o final do Campeonato Carioca.

Natural de Ingá, na Paraíba, Matheus Régis acumula passagens por clubes como Santa Cruz, América-RN, Botafogo-SP, Ponte Preta, São Bernardo, Atlético-GO e Campinense.

Matheus Régis chega ao Voltaço para reforçar o setor ofensivo da equipe e ampliar as opções para a sequência da temporada.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC @jottapefotografias