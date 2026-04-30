De produtor precoce a referência regional: a trajetória de Deric Galiardi no Sul Fluminense

Começar cedo no mercado de eventos, enfrentar a escassez de oportunidades e construir o próprio espaço. Esse é o percurso de Deric Galiardi, fundador da Galiardi Produções, empresa que se consolidou como uma das principais do setor de entretenimento no Sul Fluminense.

A entrada no segmento ocorreu ainda na adolescência. Aos 13 anos, Deric iniciou sua atuação como produtor de eventos. Diante das dificuldades para conseguir espaço no mercado, decidiu seguir um caminho independente. “Virei empresário do entretenimento porque ninguém me deu a chance de ser produtor de shows”, afirma.

Foi nesse contexto que surgiu a Galiardi Produções, empresa que leva o sobrenome do fundador e cuja trajetória se confunde com a dele. Ao longo dos anos, o empresário acumulou diversas funções dentro da operação de eventos.

“Assumi múltiplas funções: desde a contratação de atrações, estrutura e equipe, até a criação de layout, estratégias de marketing, produção técnica, gestão financeira, operação de bar e controle de acesso”, relata.

A expansão da produtora ganhou força há cerca de 15 anos, quando passou a realizar eventos de maior porte em cidades como Volta Redonda e Resende. Até então, Deric organizava eventos em Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí com cerca de 5 mil habitantes à época. “Eu fazia eventos para 300, 600 pessoas. Era uma realidade completamente diferente”, lembra.

Com o crescimento da empresa, os eventos passaram a reunir públicos significativamente maiores, em alguns casos se aproximando ou até superando a população da localidade onde tudo começou. Esse avanço consolidou a marca no cenário regional.

Apesar da evolução, a trajetória também foi marcada por desafios. A empresa enfrentou dificuldades financeiras, instabilidades de mercado e os impactos da paralisação do setor durante a pandemia.

“A pandemia foi um dos momentos mais difíceis, mas conseguimos nos manter ativos com planejamento e adaptação”, destaca.

Atualmente, a Galiardi Produções figura entre as maiores empresas de entretenimento do Sul Fluminense. Mesmo com a estrutura consolidada, Deric aponta desafios contemporâneos, especialmente na formação de equipes. “Hoje, a maior dificuldade é encontrar profissionais que acompanhem o ritmo e a amplitude das funções que o mercado exige”, conclui.