Casal de Volta Redonda é preso no Galeão com medicamentos emagrecedores irregulares

Um homem de 53 anos e uma mulher, de 50, foram presos pela Polícia Federal na tarde desta terça-feira (dia 4) transportando remédios para emagrecimento sem o registro necessário. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O casal, ambos naturais de Volta Redonda/RJ, desembarcavam de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu/PR.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) localizaram medicamentos emagrecedores na bagagem dos passageiros, que foram presos em flagrante após não apresentarem autorização legal para transporte dos produtos.

Os presos foram encaminhados à DEAIN, onde foram indiciados, e responderão pelo crime de importação ilegal de medicamento sem registro no órgão de vigilância competente.