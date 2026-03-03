Expo Agulhas Negras divulga programação musical do evento

A Expo Agulhas Negras 2026, que será realizada entre os dias 08 e 11 de abril, no Parque de Exposições de Resende, divulgou a programação musical que irá integrar a agenda oficial do evento ao longo dos quatro dias.

A abertura da programação acontece na quarta-feira (dia 8), com apresentação de Marcelo Hayena, vocalista da banda Uns e Outros, acompanhado por Jorge Guilherme e os 220. O show trará canções que marcaram a carreira do artista, como Carta aos Missionários, Dois Gumes e Dias Vermelhos, abrindo oficialmente o palco da Expo.

Na quinta-feira (dia 9), o público confere o show de Julinho Marassi e Gutemberg, em uma apresentação comemorativa que celebra 35 anos de carreira, reunindo sucessos que fazem parte da trajetória da dupla.

A programação segue na sexta-feira (dia 10) com Eduardo Camacho, que apresenta um repertório voltado aos grandes sucessos da música country, ampliando a diversidade musical do evento.

Encerrando a programação musical, no sábado (dia 11), a banda Figurotico sobe ao Palco Agulhas Negras com um show animado, reunindo clássicos do rock nacional e internacional para fechar a agenda cultural da feira.

A programação musical faz parte da proposta da Expo Agulhas Negras 2026 de oferecer ao público uma experiência completa, reunindo negócios, cultura, entretenimento e desenvolvimento econômico em um único evento. A feira conta com patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Multiterminais, Grupo Porto Real, Grupo Toniato, Carboox e Vesuvius, além de apoio institucional da Prefeitura de Resende, Prefeitura de Itatiaia, Cluster Automotivo Sul Fluminense, ACIAR, Sicomércio e CDL.