Circuito nacional dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2025 começa em Paraty

Os autores vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2025 dão início ao circuito nacional de encontros com leitores, levando suas obras e experiências a mais de 20 cidades pelo país. A iniciativa promove o diálogo direto entre os escritores e o público, ampliando o alcance da literatura contemporânea brasileira e fortalecendo a formação de leitores. O primeiro encontro acontece amanhã (10/03), no Sesc Santa Rita, com a presença de Leonardo Piana, vencedor na categoria Poesia com “Escalar Cansa”. O evento acontece às 19h, é gratuito e aberto ao público.

Ao longo do ano, os autores participarão de bate-papos e mesas-redondas em unidades do Sesc e eventos culturais. O apoio a esse encontro literário pelo país reafirma o compromisso do Sesc com a democratização do acesso ao livro e à leitura, aproximando escritores premiados de públicos diversos em diferentes regiões do Brasil.

“O Circuito do Prêmio Sesc de Literatura proporciona aos autores a possibilidade de estar ao lado dos leitores, ouvir suas opiniões e compartilhar o processo de construção de suas obras. Trata-se de uma experiência enriquecedora, onde eles conhecem novos públicos e outras realidades, que podem trazer inspiração para suas próximas obras”, destaca Leonardo Minervini, gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público e segue até novembro. A agenda completa poderá ser consultada nos canais oficiais do Sesc e nas unidades participantes.

“Eu estou muito ansioso para encontrar e conversar com os leitores agora que tenho o ‘Massaranduba’ em mãos. O circuito faz com que o livro saia da estante e ganhe vida nas trocas com leitores”, celebra Abáz, vencedor na categoria Conto.

“O circuito é mais do que uma série de encontros, é um diálogo constante entre quem escreve e quem lê. Estou muito animado para rodar o Brasil junto com o Sesc, e poder encontrar leitores novos com o ‘Escalar Cansa’, que é um livro tão especial para mim”, conta Leonardo Piana, vencedor na categoria Poesia.

Marcus Groza, vencedor da categoria Romance, também tem grande expectativa para sua circulação com a obra ‘Goiás’. “Cada lugar tem sua história, seus modos de ler e de sentir literatura. Poder ouvir isso pessoalmente enriquece muito minha própria escrita. Saber que Goiás está circulando de norte a sul do Brasil é uma alegria imensa”.

A Premiação

Criado em 2003, o Prêmio Sesc de Literatura já recebeu cerca de 24 mil originais e revelou ao mercado editorial 43 novos autores. Em 2025, os vencedores foram Marcus Groza (SP), com o romance “Goiás”; Leonardo Piana (MG), com o livro de poesias “Escalar Cansa”; e Abáz (BA), com a coletânea de contos “Massaranduba”.

Serviço:

Clube de Leitores com Leonardo Piana (vencedor Prêmio Sesc de Literatura 2025)

Local: Sesc Santa Rita (Rua Dona Geralda, 320 – Centro Histórico de Paraty)

Data: 10/03 (terça-feira)

Horário: 19h

Gratuito.

Foto: Alexandre Brum