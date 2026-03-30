Clube Laranjal celebra 60 anos com noite especial para sócios e convidados

O Clube Laranjal se prepara para comemorar seus 60 anos de história. Para celebrar a data, a diretoria promoverá uma noite especial no próximo dia 30 de abril, às 20h, no Salão Social do clube.

Segundo a diretoria, o evento promete reunir associados, convidados e amigos em um ambiente de elegância, confraternização e muita celebração. “A programação contará com atrações musicais ao vivo, Julinho Marassi & Gutemberg e Goga e Banda, além de um serviço gastronômico assinado pelo renomado Ricardo Buffet, garantindo uma experiência completa aos presentes”, informou.

O presidente do clube, o médico Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, o Dr. Lula, destaca que o momento será de grande celebração. “Mais do que uma festa, o momento representa o reconhecimento de uma história construída com tradição, convivência e importantes contribuições para a vida social da cidade. Será uma noite de muita alegria para todos”.

Os convites são limitados e já estão sendo disponibilizados para venda na secretaria do Clube.

A celebração dos 60 anos do Clube Laranjal reforça o compromisso em continuar sendo um espaço familiar, seguro, de encontros, memórias e novas histórias.