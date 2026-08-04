Obras do Parque Industrial de Barra Mansa entram em nova fase

Representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, empresários, lideranças de entidades de classe e a imprensa acompanharam, nesta terça-feira (dia 4), o início de uma nova etapa das obras do Parque Industrial: a pavimentação das vias internas do empreendimento. O avanço marca mais um capítulo do projeto que simboliza a reindustrialização do município e fortalece a cidade como um dos principais polos de atração de investimentos do estado do Rio de Janeiro.

Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, o Parque Industrial ocupa uma área de 700 mil metros quadrados, sendo 220 mil m² já terraplanados e preparados para receber empresas. O empreendimento já conta com sistema completo de drenagem, iluminação e acessos rodoviários pelas pistas sentido São Paulo e Rio de Janeiro, nas proximidades do bairro Vila Ursulino. Agora, com o asfaltamento das vias internas, o parque se aproxima da etapa de instalação das primeiras indústrias.

Para o prefeito Luiz Furlani, o interesse do mercado comprova que o planejamento adotado pelo município segue no caminho certo. Três empresas já adquiriram áreas no local, reforçando a confiança do setor produtivo no potencial econômico de Barra Mansa.

– Esse parque é o futuro da nossa cidade. Deus tem permitido que possamos viver um tempo de muitos avanços. Sempre me incomodou ver Barra Mansa sendo desqualificada, quando sabemos da força e da capacidade que ela possui. Nosso compromisso sempre foi recuperar o protagonismo, o amor e a autoestima do barra-mansense pela sua cidade. Quem vive o dia a dia percebe a transformação que estamos construindo juntos. Hoje, oferecemos aos investidores um dos melhores ambientes para implantação de empresas do estado. Estamos às margens da principal rodovia do país, com acesso facilitado aos modais rodoviário e ferroviário, além de estrutura com heliponto, infraestrutura completa e uma gestão que trabalha para reduzir burocracias e acelerar investimentos – pontuou o prefeito.

Luiz Furlani também destacou a importância dos parceiros. “Deus também coloca pessoas certas no nosso caminho. Quero agradecer à Câmara Municipal, que esteve ao nosso lado em todas as etapas desse projeto. Um reino dividido não avança. Uma casa dividida não prospera. Quando Executivo, Legislativo, empresários e sociedade caminham juntos, quem ganha é Barra Mansa”, acrescentou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, destacou que o empreendimento representa a principal estratégia para geração de empregos e fortalecimento da economia local.

– Estamos no caminho certo, promovendo as condições necessárias para atrair empresas, e cada etapa concluída consolida ainda mais esse projeto. O Parque Industrial é a menina dos nossos olhos e trabalhamos diariamente para torná-lo referência no estado. Nossa expectativa é gerar cerca de 1.500 empregos na primeira fase e alcançar aproximadamente 3 mil novos empregos industriais nos próximos cinco anos. Isso representa desenvolvimento, renda e novas oportunidades para milhares de famílias – ressaltou o secretário.

Ambiente favorável aos negócios

Além da localização privilegiada, cortada por 27 quilômetros da Via Dutra e posicionada estrategicamente entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Barra Mansa oferece um ambiente favorável aos negócios, com infraestrutura moderna, incentivos fiscais previstos na Lei Estadual nº 8.960/2021 (Lei do Aço), segurança jurídica, agilidade nos processos de implantação e planejamento voltado ao desenvolvimento sustentável.

Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello ressaltou que a pavimentação do Parque Industrial representa um marco importante na entrega do empreendimento.

– A etapa do asfaltamento nos dá uma verdadeira chancela de entrega desta área. É a materialização de um projeto construído com planejamento, diálogo e muitas parcerias. Quero agradecer à Aciap, que contribuiu com seu capital intelectual durante toda essa construção; ao prefeito Luiz Furlani, que foi um grande interlocutor na abertura de portas junto à CCR RioSP e às lideranças políticas; às empresas que acreditaram nesse projeto desde o início, como a Runtime, primeira a adquirir uma área no parque, além da Sul Fluminense e da Duo Valle – disse Paciello.

Bruno também agradeceu à Valle Sul, responsável pelas obras que hoje dão forma a este grande polo industrial, e à ArcelorMittal, parceira fundamental ao viabilizar a aquisição de uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados que permitiu a implantação do acesso rodoviário do Parque Industrial pela Via Dutra.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés, destacou o simbolismo do momento. “Estar aqui hoje e ver essa obra acontecendo é a resposta para todos aqueles que duvidaram que esse projeto sairia do papel. O Parque Industrial é um sonho que está sendo concretizado e tenho certeza de que será apenas o primeiro de muitos grandes investimentos que ainda virão para Barra Mansa. O prefeito Luiz Furlani está preparando a cidade para receber grandes empreendimentos e criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento econômico”.

A visita técnica contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Sandro, demais parlamentares, secretários municipais, representantes do Poder Executivo, empresários, lideranças de entidades de classe e profissionais da imprensa local.

FOTOS: Gabriel Borges