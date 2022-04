Após vencer os prêmios CIETH e Yedda Maria Teixeira, Vassouras está disputando mais uma importante premiação pelo desempenho no setor turístico. Por meio de projeto elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedet), a Prefeitura de Vassouras está concorrendo na categoria “Cidade Empreendedora” do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

“Estamos concorrendo nesta categoria com o projeto ‘Retomada do Turismo em Vassouras’, em que detalhamos todo o organizado processo pelo qual passamos para reestruturar e reposicionar a cidade após os impactos da pandemia. Parabenizo toda a equipe da Sedet por esse belo trabalho”, disse o secretário e Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, que também agradeceu o apoio do prefeito Severino Dias. “Nosso prefeito esteve presente em todo esse complexo processo que já nos rendeu dois prêmios. Sua visão do turismo e estímulo ao setor são fundamentais para estarmos nessa disputa”, finalizou Wanderson.

“Vassouras merece destaque sempre, porque tem história, beleza e estrutura para receber os turistas. Estar na disputa já é um reconhecimento importante para nosso trabalho”, disse o prefeito Severino Dias. A cerimônia dos vencedores da etapa estadual vai acontecer no próximo dia 6 de abril, na Fecomércio, na cidade do Rio de Janeiro. Já a etapa nacional, será encerrada em maio.