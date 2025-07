Colisão entre moto e ônibus escolar deixa dois mortos em Bananal; vítimas eram moradoras da cidade

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus escolar terminou em tragédia na noite da terça-feira (dia 1º), nas proximidades do Portal de Bananal. As duas pessoas que estavam na moto morreram no local.

Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. Infelizmente, as vítimas, identificadas como Luizinho e Diogo, não resistiram aos ferimentos. Ambos moravam no município. A perícia esteve no local, que ficou isolado, e o trânsito precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência.

Segundo relato de um morador, a motocicleta teria ultrapassado um caminhão e colidido de frente com o ônibus.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Com informações de Tico Balanço / Foto: Reprodução/Gazeta de Bananal