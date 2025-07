CSN abre 70 vagas para Jovem Aprendiz em Volta Redonda e Porto Real

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas, até o dia 10 de julho, para o Programa Jovem Aprendiz nas unidades de Volta Redonda e Porto Real, no Sul Fluminense. Ao todo, estão sendo oferecidas 71 vagas para formação técnica e prática em parceria com o SENAI, voltadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional.

As oportunidades serão preenchidas por ordem de inscrição, o que torna essencial o cadastro rápido e correto no site oficial da companhia: www.csn.com.br/oportunidades.

Em Volta Redonda, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 40 para o curso de Operador de Processos Industriais e 20 para Mecânico de Manutenção. Já em Porto Real, são oferecidas 11 vagas: uma para Inspetor de Produção Automotiva e dez para Mecânico de Manutenção. Os processos de admissão ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro.

O programa tem duração de até 11 meses e é voltado à formação técnico-profissional de jovens, por meio da vivência prática em ambiente industrial aliada à qualificação teórica no SENAI. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e terão acesso a uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida e auxílio academia nas plataformas do TotalPass e Wellhub.

Os pré-requisitos variam de acordo com a localidade. Para as vagas em Volta Redonda, os candidatos devem ter entre 17 e 22 anos, ensino médio completo ou cursando o 3º ano e residir nos municípios de Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa ou Barra do Piraí. Já em Porto Real, a faixa etária é de 18 a 22 anos, com exigência de residência em Porto Real, Resende, Quatis ou Itatiaia.

Em ambos os casos, é necessário que os candidatos do sexo masculino apresentem certificado de reservista. Também não podem ter atuado como aprendizes da CSN nos últimos seis meses, nem ter concluído anteriormente o curso pretendido em qualquer unidade do SENAI.

O cadastro deve ser feito uma única vez conforme orientações da empresa. Também é necessário fornecer telefone atualizado e um número para recados, além de preencher corretamente todos os campos para validação dos dados.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital, também acessível pelo site da CSN.