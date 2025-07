Acidente interdita parcialmente a Dutra e causa 13 km de congestionamento entre Paracambi e Piraí

Uma carreta de combustível colidiu contra a barreira de proteção na altura do km 220+500 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Paracambi, na manhã desta terça-feira (dia 2). O acidente ocorreu por volta das 5h05, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária RioSP, responsável pela rodovia, a carreta estava vazia no momento da colisão. Equipes de resgate e operação foram acionadas para prestar socorro e orientar o tráfego no local.

Uma vítima com ferimentos leves foi identificada, mas recusou atendimento médico, assinando o termo de recusa.

Por motivos de segurança, a pista sentido capital precisou ser bloqueada. A faixa da esquerda foi liberada às 7h10, enquanto a faixa da direita permanece interditada, provocando um congestionamento de 13 quilômetros na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais