Policiais civis da 92ª DP (Rio das Flores) prenderam, na sexta-feira (dia 01), um homem acusado de tentativa de homicídio, no município de Rio das Flores. Havia contra ele um mandado de prisão e busca e apreensão pendente.



O crime ocorreu em fevereiro desta ano. A vítima foi encontrada às margens de uma estrada, desacordada e com inúmeras fraturas e escoriações no rosto e corpo. Após investigação, os agentes descobriram que o homem tinha se envolvido em uma luta em um bar. O autor teria seguido a vítima até aquele local, onde tentou matá-lo, golpeando-o com um capacete de motociclista