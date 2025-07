Acidente entre carro e moto causa congestionamento na entrada de Penedo, em Itatiaia

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira (dia 2) na Avenida Casa das Pedras, na entrada do distrito de Penedo, em Itatiaia. A colisão aconteceu nas proximidades da rotatória que dá acesso ao bairro e gerou grande impacto no trânsito local, inclusive com reflexos na Rodovia Presidente Dutra.

Segundo motoristas que passavam pelo local, o tráfego está completamente congestionado nos dois sentidos da via.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente, nem sobre as circunstâncias da colisão. Equipes de resgate da CCR e agentes de trânsito foram acionados para atendimento da ocorrência e organização do tráfego.

Motoristas que se dirigem a Penedo ou utilizam a Avenida Casa das Pedras devem redobrar a atenção.

Foto: Reprodução/Redes Sociais