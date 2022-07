A saúde pública atinge mais uma marca como referência na região. Desta vez, o destaque é para o Programa Melhor em Casa, de Atendimento Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, que registra aumento de 40% nos procedimentos prestados à população. Semanalmente, em média, pelo menos 45 atendimentos são realizados em casa, pelas equipes de multiprofissionais.

Durante os atendimentos, os pacientes têm acesso a diversos procedimentos que, vão desde a realização de curativos para feridas e úlceras de graus avançados, aos casos mais complexos como, troca de sondas, fisioterapia respiratória, atendimento médico e atendimento de enfermagem. Tudo acompanhado por uma equipe EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta.

O programa prevê ainda, dependendo dos casos, que os acompanhamentos sejam realizados por uma equipe EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio), composta por assistente social, fonoaudióloga, nutricionista e psicólogo.

O Programa Melhor em Casa atende usuários com problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção, até uma unidade de saúde. Nesses casos, os usuários recebem os cuidados com acompanhamento contínuo até estabilizar a condição do paciente e o mesmo retornar para os cuidados da unidade de saúde.

“Nos últimos dois meses registramos um aumento na demanda do serviço, tanto para curativos de feridas mais avançadas, quanto para fisioterapia domiciliar, além do atendimento com fonoaudiólogo, equipe de enfermagem e nutricional. Acreditamos que esses novos casos tenham sido desencadeados pela pandemia da Covid-19”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, lembrando que durante o isolamento social, muitos pacientes interromperam os tratamentos, provocando o agravamento de doenças e comorbidades.

ACESSO

A porta de entrada para o Atendimento Domiciliar é a Estratégia de Saúde da Família, o serviço deve ser solicitado através de uma Unidade Básica de Saúde, que avaliará a condição do paciente durante visita domiciliar composta por médico, enfermeiro, dentista e agente comunitário de saúde.

Esses profissionais encaminham os casos para o programa, definindo se o paciente preenche os critérios para ingressar no serviço ou não. Casos que não se encaixem no programa de Atendimento Domiciliar continuam sendo assistidos pela rede de saúde do município.

Foto: divulgação