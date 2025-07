K-Infra inicia reativação gradual da operação da BR-393 com reabertura da praça de pedágio em Barra do Piraí

A K-Infra Rodovia do Aço S.A. informa que está retomando, de forma responsável e gradual, a operação da BR-393/RJ (Rodovia do Aço), em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Mandado de Segurança nº 40.336. Como parte desse processo de retomada, a concessionária anuncia a reativação da primeira das três praças de pedágio da rodovia, localizada em Barra do Piraí, no KM265 da BR-393/RJ. A operação começa amanhã, às 6 horas da manhã e será conduzida com foco na segurança dos usuários e na normalização progressiva dos serviços essenciais.



Desde o dia 10 de junho, quando o DNIT assumiu unilateralmente a gestão da BR-393, a rodovia permaneceu sem a estrutura operacional anteriormente garantida pela K-Infra, como ambulâncias, guinchos, monitoramento, sinalização, atendimento ao usuário e inspeção de tráfego.



Nosso compromisso é restabelecer, com a máxima urgência possível, a normalidade da operação e a qualidade dos serviços prestados. A reativação da praça de pedágio marca o início desse processo.



Tarifas e meios de pagamento

A tarifa básica de pedágio para automóveis e caminhonetes permanece em R$ 6,50, com valores que variam conforme o número de eixos dos veículos pesados. As formas de pagamento aceitas incluem:

* Dinheiro;

* Cartões de débito e crédito (sistema semiautomático);

* Sistema eletrônico automático (TAG)

Mais informações podem ser consultadas no site: www.rodoviadoaco.com.br/tarifas



Sobre a decisão do STF

A liminar do STF reconhece que a retirada da concessionária da operação da rodovia ocorreu sem a finalização do cálculo da indenização devida pelos bens reversíveis e sem a implementação de um plano formal de transição — medidas exigidas pela Lei nº 8.987/95. A decisão visa assegurar a integridade dos ativos públicos, a continuidade dos serviços e a segurança jurídica no setor de infraestrutura.