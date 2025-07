Tande Vieira entrega obras de revitalização do Posto de Saúde da Capelinha

O prefeito de Resende, Tande Vieira, entregou, na segunda-feira (dia 7), as obras de revitalização do Posto de Saúde Cláudio Ronaldo Meira Menandro Cacau, que atende moradores da região da Capelinha, incluindo os bairros Bela Vista, Bom Sucesso e o Arraial da Capelinha.

A unidade passou por uma série de melhorias estruturais, que incluem pintura completa interna e externa, troca de vidros das janelas, construção de balcão de recepção, instalação de novo piso e a construção de um abrigo de resíduos — garantindo mais conforto, acolhimento e segurança para pacientes e profissionais da saúde.

— Esse espaço não é apenas uma estrutura, é dignidade para quem mais precisa. E isso só é possível graças aos nossos profissionais da saúde, que fazem a diferença todos os dias.— destacou o prefeito Tande Vieira.

A indicação da obra foi feita pelo vereador Nelsinho Diniz. Durante a entrega, o prefeito também reforçou a importância da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo para que as melhorias cheguem à população.

— Quem ganha com essa união é o povo. Nosso trabalho é contínuo, e ainda vem muita coisa boa por aí, especialmente na atenção básica — completou.

Também participaram da cerimônia o o vice-prefeito Davi do Esporte, o secretário municipal de Saúde Dr. Ricardo Graciosa, o superintendente Dr. Hugo Ribas Neto, o Superintendente de Atenção Básica Dr. Jayme Neto, a coordenadora Dra. Mayana, além dos vereadores Fábio Lucas, Felipe Quinane e o presidente da Câmara, Sandro Ritton.

A Prefeitura de Resende segue comprometida em ampliar e modernizar as unidades de saúde em todas as regiões do município, garantindo mais acesso e qualidade nos atendimentos da rede pública.