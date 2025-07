Movimentação de carga especial pela Via Dutra é adiada por solicitação do embarcador

A movimentação da carga especial de dimensões inéditas prevista para iniciar nesta noite no km 218 da Via Dutra, em Guarulhos, foi adiada pelo embarcador, responsável pelo transporte. A decisão visa realizar ajustes técnicos na carga e nos equipamentos que serão utilizados na operação. O adiamento tem como objetivo garantir a máxima segurança viária para todos os envolvidos na complexa operação, em especial os motoristas que trafegam pela rodovia. A nova data será definida nos próximos dias e informada assim que for confirmada.

As equipes de Operações e Planejamento da RioSP, uma empresa Motiva, estão mobilizadas para acompanhar o deslocamento do conjunto transportador, que possui 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas de peso. Sendo necessárias quatro composições de carretas para realizar a movimentação da carga pela rodovia. Trata-se do maior conjunto transportador e carga já registrado na rodovia Presidente Dutra.

Mais de 50 profissionais estão diretamente envolvidos na operação, incluindo colaboradores da RioSP das áreas de Operação, Engenharia e Tráfego, além da empresa embarcadora, transportadora, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O transformador será transportado por um conjunto com 59 eixos. A carga, que partirá de Guarulhos (SP), seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), passando pela cidade de Seropédica. Todo o deslocamento será monitorado 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Para minimizar os impactos aos usuários da rodovia, a RioSP elaborou um planejamento detalhado em conjunto com os demais envolvidos. Inicialmente, as operações estavam programadas para começar no entorno do km 218 da Dutra, com interdições temporárias de faixas para posicionamento da carga na pista sentido norte (Rio de Janeiro). A nova programação será divulgada assim que a data da operação for confirmada.