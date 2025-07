Bombeiros resgatam cinco trilheiros perdidos e expostos ao frio no Parque Nacional do Itatiaia

Cinco trilheiros foram resgatados na manhã desta segunda-feira (dia 7) após se perderem durante uma caminhada no Parque Nacional do Itatiaia. O grupo, que saiu do percurso original, passou a noite exposto a baixas temperaturas, enfrentando risco de hipotermia.

A operação de resgate teve início às 23h do domingo (dia 6) e mobilizou equipes especializadas dos quartéis de Itatiaia e Resende, além do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1º GSFMA) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que usou um helicóptero para acessar a área de difícil acesso. Os trilheiros conseguiram sinalizar sua localização com uma lanterna, fundamental para o trabalho das equipes.

Por volta das 9h, as cinco pessoas foram localizadas, recebendo atendimento médico e primeiros socorros em um abrigo próximo, sendo classificadas como vítimas verdes, sem ferimentos graves, e liberadas em seguida.

Vale destacar que o Parque Nacional do Itatiaia registrou nesta segunda a menor temperatura do Brasil, com -9,2°C na estação de Campo Belo, localizada a cerca de 2.380 metros de altitude, evidenciando o clima rigoroso da região.

Criado em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil e abriga o Pico das Agulhas Negras, com quase 2.800 metros de altitude, sendo uma área de grande valor ambiental e turístico, mas que exige cuidados especiais para a segurança dos visitantes.

Foto: Divulgação