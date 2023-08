O aumento da poluição emitida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi tema de um forte discurso do Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na manhã de quinta-feira (dia 3). O líder religioso solicitou coragem dos deputados na solução do problema na cidade de Volta Redonda.

No Plenário do Palácio Tiradentes, Dom Luiz Henrique relembrou que o povo da região sofre há décadas com a poluição do ar e dos rios. “A população volta-redondense e da região pede socorro, sejam corajosos”, afirmou.

“Há 6 anos, a obrigatoriedade do estado na medição dos poluentes particulares foi retirada da fiscalização. Todos os outros estados possuem esta aferição. Faço este apelo em nome do querido povo do Sul Fluminense, precisamos de vocês. Nos apoiem nesta luta por mais qualidade de vida”, disse o Bispo.

Nos últimos meses, moradores da Cidade do Aço vê relatando, por meio das redes sociais, o aumento da carga de poluentes nas regiões centrais e outros bairros periféricos. Em julho, um ciclone extratropical atingiu o país, e os reflexos foram observados também em Volta Redonda.

No dia 13 de julho, os ventos, com intensidade superior a 80 km/hora, revelaram uma alta carga de poluentes sobre a cidade. Na época, em solidariedade aos cidadãos, Dom Luiz Henrique emitiu uma nota pública cobrando soluções para o problema.

“Faço, portanto, um vivo apelo aos dirigentes da CSN, assim como a outros que possam colaborar nesta discussão, para que soluções concretas sejam efetivadas em vista de uma cidade limpa, de uma vida saudável para o povo volta-redondense e para todo o ecossistema”, ressaltou naquela oportunidade Luiz Henrique, em um trecho da nota.

Medalha Tiradentes

Na manhã de quinta-feira, a Alerj promoveu a entrega da ‘Medalha Tiradentes’, destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado. Além de Dom Luiz Henrique, também receberam a comenda Dom Gilson Andrade, Bispo de Nova Iguaçu; Dom Nelson Francelino, Bispo de Valença; Dom Felipe da Silva; Dom Roque Costa Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro; Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a ONG Orquestrando a Vida.

“Está Medalha Tiradentes representa o apelo dos cidadãos do Sul Fluminense para a ampliação da fiscalização dos poluentes. Na região, destaca-se o Rio Paraíba do Sul, o mais importante para a capital e o estado do Rio de Janeiro”, finalizou Dom Luiz Henrique.

Foto: divulgação/Alerj