Ex-marido é condenado a 40 anos pela morte da voltaredondense Karina Garofalo, motivada por ciúmes e disputa de bens

Após quase sete anos de espera por justiça, o caso do assassinato da voltaredondense Karina Garofalo teve um desfecho nesta quinta-feira (dia 3), com a condenação do ex-marido Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior. O 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Pedro Paulo a 40 anos de prisão em regime fechado pela morte da ex-esposa, ocorrida em agosto de 2018, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Pedro Paulo teria mandado matar Karina por ciúmes e por conta de uma disputa milionária pela divisão dos bens do casal, que somavam cerca de R$ 3 milhões. Natural de Volta Redonda, Karina foi executada a tiros na frente do próprio filho. O ex-marido está preso desde novembro de 2018 e não poderá recorrer da condenação em liberdade.

Outros dois acusados ainda aguardam julgamento: o pai do condenado, Pedro Paulo Barros Pereira, apontado como segundo mandante do crime, e o primo Paulo Maurício Barros Pereira, acusado de ter sido o autor dos disparos. Ambos negam envolvimento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais