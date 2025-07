Retiro recebe ‘Rua de Compras’ de julho no domingo

O bairro Retiro, em Volta Redonda, vai sediar neste domingo (dia 6) a terceira edição de 2025 da “Rua de Compras”. O evento, fruto de uma parceria entre a prefeitura, a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), acontece das 9h às 16h, na Avenida Sávio Gama, entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping.

O local, tradicional centro comercial do município, vai se transformar em um shopping a céu aberto com a pista fechada para os veículos. O objetivo é atrair moradores de Volta Redonda e cidades vizinhas para fazer as compras com tranquilidade em ambiente com opções gastronômicas, culturais, de lazer, com serviços sociais e de saúde.

O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, reforça que o evento será uma ótima oportunidade para os consumidores conferirem as oportunidades do comércio e passarem um domingo diferente e divertido em família. “A ‘Rua de Compras’ é uma forma de incentivar o comércio local, o desenvolvimento econômico de nossa cidade e promover ações sociais e atividades de lazer e culturais gratuitas para a população.”

Além das promoções do comércio, o evento contará com brinquedos gratuitos, levados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas); a tradicional feira de artesanato, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC); exposições de motos – com participação do Falcões de Aço Moto Clube – e carros antigos; um grupo de escoteiros vai marcar presença; além de programação cultural com apresentação do Coral Municipal.

A “Rua de Compras” também conta com a participação da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), com a “Tenda da Proximidade”; e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) que, entre outros serviços, vai divulgar o programa “Turismo em Volta” – iniciativa voltada para a promoção do potencial turístico da cidade que já conta com a van do “Turistando em VR”, que percorre o roteiro histórico do município, e o Projeto Arigó, que desenvolve artesanato com a identidade de Volta Redonda.

Próximas edições

As próximas edições da “Rua de Compras”, após o bairro Retiro, serão no Água Limpa, em setembro; Avenida Amaral Peixoto, no Centro, em outubro; e Vila Santa Cecília, em novembro. Em 2025, os bairros Aterrado e Santo Agostinho já sediaram o projeto.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.