Volta Redonda recebe Sarau Literário com apresentações de escolas públicas

As escolas estaduais da Diretoria Regional do Sul Fluminense, que abrange 12 municípios, serão as protagonistas do Sarau Literário promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), na próxima quinta-feira (dia 3), das 10h às 15h, na Praça Brasil, em Volta Redonda. O evento vai oferecer mais de 30 atrações culturais, incluindo apresentações teatrais, declamações, dança, exposições e oficinas. A expectativa é receber cerca de 300 estudantes, professores e diretores.

O evento, aberto ao público, contará com um espaço de leitura e distribuição gratuita de livros. Entre os destaques da programação está a performance “Vozes da Liberdade”, apresentada por estudantes do Colégio Estadual Oliveira Botelho, de Resende, que celebra a memória e a resistência de mulheres negras que enfrentaram a escravidão, com inspiração no livro Vozes Livres. Já o Colégio Estadual Rio Grande do Norte, de Volta Redonda, levará ao palco uma encenação teatral baseada na obra Gandhi: Minha vida é minha mensagem, do Grupo Eureka, distribuída neste ano letivo aos estudantes da rede estadual.

“O Sarau Literário é mais do que uma celebração cultural, é uma demonstração do trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido nas escolas para que o livro ocupe um lugar central no processo de aprendizagem. Quando os estudantes têm a oportunidade de transformar a leitura em expressão artística, como poesia, teatro ou dança, eles constroem sentidos, desenvolvem a criatividade e se reconhecem como sujeitos ativos na descoberta do mundo”, explica a subsecretária de Gestão de Ensino, Joilza Rangel Abreu.

A iniciativa

O Sarau Literário faz parte do Programa Educação do Amanhã, iniciativa da Seeduc-RJ voltada à recomposição das aprendizagens. De acordo com a subsecretária, o incentivo a leitura literária, atua como ponto de partida para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como interpretação, reflexão e argumentação, permitindo que os estudantes reconstruam sentidos, ampliem repertórios e retomem seu percurso de aprendizagem de forma mais engajada.

Além de Volta Redonda, já foram realizados eventos em Nova Friburgo (Serrana II), Vassouras (Centro-Sul), Natividade (Noroeste Fluminense), Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Niterói (Baixada Litorânea). Ao todo acontecerão 14 saraus, contemplando todas as Diretorias Regionais da Seeduc-RJ. Esta é a segunda edição do projeto. Em 2024, o Sarau Literário teve sua estreia com um evento realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

“Os saraus ocuparão diferentes polos da rede estadual de ensino ao longo do ano, levando a literatura para além dos muros da escola. Queremos que esse movimento inspire novos leitores e que eles levem os valores da leitura para seus lares e comunidades. Afinal, ler transforma: nos faz viajar, mudar e percorrer caminhos que nunca imaginamos existir”, afirmou a superintendente pedagógica da Seeduc-RJ, Flavia Costa.

Distribuição de livros

No contexto da recomposição das aprendizagens, a leitura literária ocupa um lugar estratégico: por meio da coleção Literatura a Vapor, do Grupo Eureka, distribuída às escolas da rede estadual, estudantes e professores têm acesso a uma proposta híbrida — que reúne livros físicos, audiobooks, conteúdos digitais e materiais pedagógicos de apoio.

Os estudantes do Ensino Médio das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro receberam, no início do ano letivo, cinco obras que contribuem com as competências listadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC): “Com quantas asas se faz um cachorro?”, “Vasto mundo”, “Gandhi – minha vida é minha mensagem”, “Vozes livres” e “Quelé, a voz da cor”.

Esses títulos foram o ponto de partida para os trabalhos apresentados nos Saraus Literários. “Os estudantes receberam um conjunto de obras cuidadosamente selecionadas para despertar o interesse dos estudantes, promover a reflexão crítica e desenvolver competências essenciais de leitura. A leitura é o motor para o desenvolvimento da interpretação, do pensamento crítico e da expressão criativa, contribuindo de forma significativa para a retomada e o fortalecimento das aprendizagens nas escolas públicas”, afirma Malu Carvalho, especialista em leitura do Grupo Eureka.

No início do ano, centenas de agentes de leitura participaram de encontros pedagógicos. Esses profissionais têm como missão incentivar a prática da leitura entre os estudantes, ao promover atividades como rodas de leitura, clubes do livro e contação de histórias.

SERVIÇO

O QUE: Sarau Literário com apresentações de escolas públicas

QUANDO: 03/07/2025, terça-feira, entre 10 e 15 horas

ONDE: Praça Brasil – Vila Cecília, Volta Redonda

QUEM: Mais de 300 estudantes, professores e gestores escolares

INICIATIVA: Seeduc-RJ