Caminhão tomba e atinge três carros em grave acidente na Rodovia Lúcio Meira, em Volta Redonda

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (dia 2) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades do Colégio Estadual Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo informações preliminares, um caminhão que seguia no sentido Barra Mansa tombou na pista, atravessou o canteiro central e caiu sobre três veículos de passeio que trafegavam no sentido oposto, em direção ao bairro Jardim Amália.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU já estão no local. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas, mas há relatos de um condutor preso às ferragens.

A rodovia está parcialmente interditada nos dois sentidos, causando intenso congestionamento.

Via interditada

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda informou que, por conta do acidente, a via está interditada ao trânsito no sentido Barra do Piraí, no trecho entre a Vila Santa Cecília e o Viaduto Nossa Senhora das Graças.

A Guarda Municipal já foi encaminhada ao local para auxiliar no trânsito e a STMU está implementando dois desvios. Veículos leves serão direcionados pela Avenida dos Trabalhadores, enquanto os pesados (caminhões, carretas, etc.) serão desviados na altura do bairro 207, próximo ao Viaduto Álimo Antônio Francisco, no Conforto, sendo direcionados para a Rodovia Presidente Dutra.

Assim que a ocorrência for finalizada pelas autoridades responsáveis, a via será liberada novamente para a circulação normal.

Foto: Reprodução/Redes Sociais