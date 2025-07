Acidente na Vila envolveu oito veículos e deixou cinco pessoas feridas; câmera da Semop registrou o momento

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 2), que paralisou o trânsito em Volta Redonda e mobilizou equipes de resgate e segurança pública. A colisão aconteceu no trecho urbano da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades do Colégio Estadual Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, e envolveu oito veículos — incluindo um caminhão que invadiu a contramão e tombou sobre carros de passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas, uma sofreu ferimentos moderados e quatro ferimentos leves. Todas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São João Batista.

Imagens capturadas por uma das câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública mostram o momento em que o caminhão atravessa o canteiro central, atinge os veículos que vinham no sentido oposto e tomba logo em seguida. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A rodovia ficou parcialmente interditada nos dois sentidos, gerando intenso congestionamento e reflexos em diversas vias do município, especialmente dentro da Vila Santa Cecília. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) implementou dois desvios: veículos leves foram orientados a seguir pela Avenida dos Trabalhadores, enquanto caminhões e carretas foram desviados na altura do bairro 207, próximo ao Viaduto Álimo Antônio Francisco, no Conforto, com destino à Rodovia Presidente Dutra. A Guarda Municipal foi acionada para ajudar na organização do tráfego.

Apesar de a via já ter sido liberada, o trânsito ainda apresenta retenções na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais