Neste sábado (dia 28), o Volta Redonda tem a chance de garantir o tão sonhado retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, após 26 anos de espera. A equipe enfrentará o Botafogo-PB, às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. A última vez que o Voltaço disputou a Série B foi em 1998.

Torcedor do Voltaço desde criança e incentivador das categorias Sub-13 e Sub-14 do clube, Serginho Loureiro convida todos os torcedores a se unirem para apoiar o time. “Esse é um momento decisivo, e a força da nossa torcida será fundamental. Vamos juntos torcer pelo Voltaço nessa reta final!”, declarou Serginho.

O convite também ganhou o apoio de Túlio Maravilha, ídolo e ex-jogador do Voltaço, que foi artilheiro do time em 2005, ano em que o clube conquistou a Taça Guanabara. Na comemoração do título, Túlio carregou o pequeno Serginho pelo campo, e agora, mais uma vez, essa dupla se une para encorajar a torcida e o time em busca de mais uma vitória.

“É hora de fazer história novamente e levar o Voltaço para a Série B!”, destacou Túlio.

A rodada será completada no domingo (dia 29), com o confronto entre Remo-PA e São Bernardo-SP, às 16h30min, no Mangueirão. Dependendo dos resultados, tanto o Volta Redonda quanto o Remo, atuais líder e vice-líder do grupo, podem garantir o acesso à Série B.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada e continuam no valor promocional de R$ 20. Neste sábado, as bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira estarão abertas a partir das 14h.