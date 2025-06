Voltaço recebe o Avaí buscando mais uma vitória na Série B

O Volta Redonda finalizou, nesta segunda-feira (dia 16), com um treinamento realizado no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, sua preparação para o duelo contra o Avaí.

A partida, válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá na terça-feira (dia 17), às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

O palco do jogo desta terça-feira é o local onde o Esquadrão de Aço conquistou 8 dos seus 10 pontos na competição, inclusive as heróicas vitorias sobre Paysandu e América-MG.

Motivados pelos bons resultados em casa os jogadores convocaram a torcida para ajudar a equipe a conquistar mais três pontos na competição jogando no Raulino de Oliveira.

“A participação da nossa torcida é fundamental, pois jogamos melhor quando ela nos apoia durante as partidas. Contamos muito com a presença dos torcedores no estádio para nos ajudar a alavancar na competição”, disse o lateral-esquerdo Sanchez.

Ídolo do clube e um dos líderes do elenco, o volante/zagueiro Bruno Barra falou sobre a expectativa do time para a partida contra os catarinenses e também convocou os torcedores a comparecerem ao Raulino.

“Será um jogo competitivo. Estamos estudando muito a equipe deles, e o Rogério tem nos passado informações importantes sobre como eles jogam. Esperamos que a torcida compareça ao estádio para nos apoiar e que possamos conquistar os três pontos”, afirmou Barra.

Onde adquirir os ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.ticketvrx.com.br/voltacofc e nas bilheterias do estádio, das 16h30 até o intervalo da partida.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do Avaí

Valores

Quem estiver vestido com qualquer camisa do Voltaço ou com roupas nas cores amarela ou preta terá direito à meia-entrada.

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Avaí), a partir das 17h30.

Foto: Divulgação/VRFC