Voltaço empata com o Avaí no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Avaí, na noite dessa terça-feira (dia 17), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe começou pressionando o time catarinense e, desde os primeiros minutos, teve mais volume de jogo e criou oportunidades de marcar gols.

No entanto, quem abriu o placar foi o Avaí, com o atacante Cléber, aos 28 minutos do primeiro tempo.

O Esquadrão de Aço seguiu buscando reagir e empatar a partida. Na segunda etapa, todo o esforço dos jogadores foi recompensado.

Aos 11 minutos, Ítalo finalizou, o goleiro adversário rebateu, e MV empurrou para as redes, empatando o jogo.

O Voltaço continuou pressionando até o último minuto, mas parou na defesa catarinense e partida terminou empatada.

Público presente: 1.443 Público pagante: 963 Renda: R$ 24.500,00

Próximo jogo

Na próxima rodada da Série B, o Volta Redonda enfrentará o Atlético-GO, no domingo (22), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).